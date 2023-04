Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

86,80 EUR -1,03% (11.04.2023, 17:25)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

87,00 EUR -1,42% (11.04.2023, 17:19)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (11.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Auch das Q1/23 habe mit Rekorden und über der Markterwartung abgeschlossen, würden die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M zusammenfassen. Auch das Q2/23 solle laut CEO "erfreulich", nämlich mit zweistelligem Umsatz- und adj. Margenverbesserung YoY abschließen. Die "formula G"-Strategie adressiere Healthcare-Innovatoren, wie Digitalisierung und Konnektivität, das mache sich bezahlt. Das Düsseldorfer Unternehmen sei in eine schnellere Wachstumsphase eingetreten. Das Management habe am 23.02.2023 die Mittelfristplanung auf der Topline-Ebene angehoben und diese klar bestätigt. Auch ohne Corona-Sonderkonjunktur sei mittelfristig eine deutliche Mengenausweitung absehbar, wofür die Kapazitäten kräftig ausgeweitet worden seien.Bereits in FY 23 treibe der Rekord-Orderbestand die Topline, und der werthaltigere Mix verbessere die Marge. Die moderate Kosteninflation sei im Griff; steigende Finanzierungskosten würden - so die Analyse aus Frankfurt/M. - das 23er EPS-Wachstum limitieren.Im Q1/23-Zeitraum sei das Umsatzwachstum wieder kräftiger gewesen (nom. +23,5% YoY; org. +20,0% YoY). Zeitgleich sei auch das WC (+51,4% auf 325,7 Mio. Euro) wegen Produktionsumbau gestiegen. Der Free Cashflow habe sich auf -95,6 Mio. ausgeweitet. Das Q1/23-EPS 0,38 Euro (Vj.: 0,34 Euro) habe sich leicht verbessert.Vor diesem Hintergrund bekräftigen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Gerresheimer-Aktie. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: