Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

107,90 EUR +0,75% (04.03.2024, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

107,80 EUR +0,65% (04.03.2024, 15:01)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Go-to-Partner für Pharmazie, Gesundheit, Wellness und Biotech mit dem breiten Produktspektrum für Arzneimittelverpackungen und Drug Delivery Devices. Das Unternehmen bringt jede Art von Medikamenten sicher, zuverlässig und komfortabel zum oder in den Patienten.



Das Unternehmen erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Fachkompetenz, durch die Konzentration auf Qualität und den Sinn in seiner Arbeit. Dank der Einbindung des umfassenden internationalen Netzwerks und der hohen industriellen Kompetenz entwickelt Gerresheimer innovative und nachhaltige Lösungen und kennt die Märkte und Bedürfnisse vor Ort.



Gerresheimer spielt eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen und übernimmt dafür gerne die Verantwortung. (04.03.2024/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Gerresheimer sei ein breit aufgestellter Verpackungsspezialist für die Pharma- und Kosmetikbranche. In den letzten Jahren habe allerdings das Thema Corona-Impfungen den Geschäftsverlauf der Düsseldorfer dominiert, die z.B. Injektionsfläschchen für die Impfstoffe geliefert hätten. Jetzt sei eine neue Wachstumstory gefunden.Zu den Produkten von Gerresheimer würden vorfüllbare Spritzen, Glasflaschen und Kunststoffbehälter gehören. Außerdem liefere man Behältnisse für vorgefertigte Injektionssysteme. Erhebliche Wachstumsfantasie würden dabei vor allem die ersten Zulassungen von Medikamenten zur Gewichtsreduktion, die so genannten Abnehm-Spritzen bergen, denn sie würden auch für Gerresheimer einen Nachfrageschub bedeuten. So haber man als Anbieter von Auto-Injektionssystemen bereits entsprechende Produkte auch für die Abnehm-Präparate vorrätig. Nach Unternehmensschätzung sei der adressierbare Markt allein für chronische Fettleibigkeit rund 80 Mrd. Dollar groß. Mit seinen Spritzen, Pens und Autoinjektoren liefere Gerresheimer dazu das passende Equipment.Das spiegele sich auch in den Erwartungen für die kommenden Jahre wider. Im vergangenen Jahr habe Gerresheimer ein organisches Umsatzwachstum von 10,4% und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 17,5% verbuchen können. Für das neue Geschäftsjahr (bis November) rechne das Unternehmen mit einem Umsatzzuwachs um weitere 5 bis 10% und einem bereinigten EBITDA von 430 bis 450 Mio. Euro. Im Folgejahr solle der Umsatzzuwachs 10 bis 15% betragen, die EBITDA-Marge mindestens bei 22% liegen. Mittelfristig peile das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 10% an bei einer Zielmarge von 23 bis 25%. Das korrespondiere auch mit der Erwartung, dass der Markt für Abnehm Präparate auf Basis der GLP-1-Wirkstoffe mittelfristig ein Marktwachstum von über 30% erreichen könne. Weitere Chancen sehe Gerresheimer im Bereich Zell- und Gentherapien mit einem prognostizierten Marktwachstum von über 30%, komplettiert mit robusten Zuwächsen bei Impfstoffen und Antikörper-Therapien.Mit Blick auf die rosigen Perspektiven relativiere sich das sportliche KGV25 von rd. 19. Zumal die Aktie mit einem Bewertungsabschlag gegenüber der direkten Konkurrenz gehandelt werde. Unterstelle man für die Peer-Group im Schnitt ein KGV25 von 23, so hätte die Aktie ein Potenzial von mindestens 130 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: