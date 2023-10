Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

100,30 EUR +2,61% (06.10.2023, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

99,90 EUR +1,78% (06.10.2023, 15:12)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (06.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düsseldorfer Verpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Spezialverpackungshersteller habe mit seinen Zahlen zum dritten Quartal (bis Ende August) die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Daraufhin sei die Gerresheimer-Aktie wieder deutlicher unter die Marke von 100 Euro gerutscht. Vorstandsmitglieder des Unternehmens hätten indes die günstigeren Kurse genutzt.So habe Lukas Burkhardt, verantwortlich für den Gerresheimer-Geschäftsbereich Primary Packaging Glass, 300 Aktien für insgesamt 29.450,94 Euro erworben. Noch mehr Anteile habe nach der Zahlenvorlage Firmenlenker Dietmar Siemssen erworben, wie aus einer Directors-Dealings-Meldung vom Freitag hervorgehe. So habe sich der CEO 1.530 Aktien in mehreren Tranchen zum durchschnittlichen Kurs von 97,90 Euro gesichert. Insgesamt lege der Manager für die Anteile knapp 150.000 Euro auf den Tisch.Das Management sende dem Kapitalmarkt somit ein positives Signal. Erst vor wenigen Wochen habe Gerresheimer-Chef Siemssen die positiven Aussichten für das MDAX-Unternehmen im Gespräch mit dem "Aktionär" aufgezeigt. "Mit der ursprünglichen Ausrichtung des Unternehmens als reiner Volumenhersteller waren unsere Wachstumsmöglichkeiten begrenzt, daher haben wir das Unternehmen konsequent als System- und Lösungsanbieter von innovativen und auch deutlich höherwertigen Produkten positioniert", so der Manager. "Unsere Strategie geht auf. Das spiegelt sich in unserer Guidance. Damit ist die Antwort klar: Ja, wir werden weiterhin mit einem starken Fokus auf die Marge kräftig wachsen."Die Einschätzung des "Aktionär" hat Bestand: Unter 100 Euro können Neueinsteiger mit Weitblick beim Verpackungshersteller zugreifen, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 87 Euro sichere vor Verlusten ab. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: