Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

60,00 EUR +0,33% (20.10.2022, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

60,00 EUR +0,67% (20.10.2022. 11:11)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotechnologie, Healthcare und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Mit seinen Produkten und Lösungen leistet Gerresheimer einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. (20.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Verpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) sieht sich nach Zuwächsen im dritten Quartal trotz Inflation und explodierender Energiepreise auf Kurs zu einem weiteren Rekordjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir steuern erfolgreich durch ein herausforderndes Umfeld, setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und forcieren unseren Transformationsprozess hin zum Lösungsanbieter und Systemintegrator", so Vorstandschef, Dietmar Siemssen.Im dritten Quartal hätten die Erlöse dank einer starken Kundennachfrage vor allem nach Plastikartikeln und Glaserzeugnissen, aber auch Preiserhöhungen um 17,4 Prozent auf 473 Mio. Euro zugelegt. Inklusive aller Effekte wie etwa Wechselkursveränderungen habe das Wachstum bei 23,8 Prozent gelegen. Vom Umsatz seien 90,5 Mio. Euro als bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hängen geblieben - etwa ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Währungsbereinigt habe das Wachstum 13,3 Prozent betragen.Die Entwicklung wäre noch stärker ausgefallen, hätte das Management die Weitergabe von Beschaffungspreisen in bestimmten Bereichen nicht zeitlich verschoben, habe das Unternehmen erläutert. So sollten beispielsweise die - auch durch höhere Energiepreise - gestiegenen Ausgaben im Bereich Verpackungsglas in den kommenden Quartalen an Kunden weitergegeben und dadurch kompensiert werden.An der Börse habe es daher etwas gedauert, bis Anleger die besser als erwartete Dreimonatsbilanz entsprechend honoriert hätten. Inzwischen jedoch sei das nachgeholt worden. Die Aktie konnte auf Wochensicht um rund 6,9 Prozent zulegen und damit den Abstand zur wichtigen 50-Euro-Marke auf rund 19 Prozent ausbauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: