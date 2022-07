Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotechnologie, Healthcare und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Mit seinen Produkten und Lösungen leistet Gerresheimer einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. (18.07.2022/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) weiterhin zu kaufen.In der jüngsten EQUI-Note aus Frankfurt/M. würden die Fachanalysten darauf hinweisen, dass für die Marktwartung das berichtete Umsatzwachstum in H1/22 (nom. +19,9%; org. +15,7%) überraschend kräftig ausgefallen sei. Die zu schulternden Kostensteigerungen (Energie, Rohstoffe) andererseits habe die Marge gedrückt (adj. EBITDA-Q2-Marge: -150 BP auf 20,3%), was wohl kaum jemanden überrascht hätte.Dank hoher Preissetzungskraft sollten in den kommenden Monaten die Kostenasteigerungen zunehmend weitergegeben werden. In H2/21 dürfte nach Analysteneinschätzung die Marge also bei hoher Kundennachfrage wieder wachsen, weshalb der Guidance-Korridor ausdrücklich bestätigt worden sei. Wenn nicht eine mögliche Erdgasknappheit in Europa wesentliche Produktionseinschränkungen erzwingen würde, was der CEO - nach Einschätzung der Analysten - nicht erwarte, denn Gerresheimer sei systemrelevant und gehedgt.Das Topline-Wachstum werde - mixbedingt - kräftiger, würden sich die Aktienexperten zuversichtlich geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: