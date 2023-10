Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (09.10.2023/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) weiterhin zu kaufen.Seit Q4/21 würden die KPI-Erwartungen übertroffen, so auch jüngst in Q3/23, das - wie angekündigt und erwartet - eine adj. Margenverbesserung YoY abgeliefert habe, fassen die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M zusammen.Aber lediglich die offizielle EPS-Erwartung sei anlässlich des Q3/23-Zahlenwerks graduell angehoben worden. Der Markt hätte eine umfängliche Anhebung der 23er Guidance erwartet, so der Eindruck der EQUI.TS-Researcher, und nun zweifele dieser wohl an der nachhaltigen Fortsetzung des schnellen Expansionstempos.Kurzfristig nehme die Dynamik der Umsatzausweitung (YoY) ab, die der Margenverbesserung dagegen zu. In Q3/23: Umsatz: EUR 487,9 Mio. (nom. +3,2% YoY; org. +5,6% YoY; adj. EBITDA: EUR 100,0 Mio. (nom. +10,5% YoY; Marge +140 BP auf 20,5%). Für eine Trendwende aber gäbe es, so fahren die Analysten fort, aktuell keine stichhaltigen Hinweise. Vielmehr seien die unternehmensindividuellen und branchenseitigen Wachstumstrends intakt. Mehr noch: Das Rekord-Ordervolumen habe erst jüngst von relevanten Bestellungen für GLP-1-Medikamente profitiert, der werthaltigere Mix verbessere die Marge.Die 23er Guidance sei konsequenterweise auch nachdrücklich bestätigt worden. Die moderate Kosteninflation sei im Griff; steigende Finanzierungskosten würden - so die Analyse aus Frankfurt/M. - grundsätzlich das 23er EPS-Wachstum limitieren, das nun vom Management etwas stärker steigend eingeschätzt würde.Vor diesem Hintergrund bekräftigen Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, ihre "kaufen"-Empfehlung für die Gerresheimer-Aktie erneut, wenn auch Peerbewertung und Investorenvertrauen leicht zurückgegangen seien. (Analyse vom 09.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link