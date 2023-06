Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hype um GLP-1-Abnehmpräparate wie Wegovy habe bei den Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk zu einer umfassenden Neubewertung geführt. Ein Gewinner dieser Entwicklung sei allerdings auch auf dem deutschen Kurszettel zu finden. Die Rede sei vom Spezialverpackungshersteller Gerresheimer, der im MDAX gelistet sei.Der Spezialverpackungshersteller unterhalte langfristige Kundenbeziehungen zu den beiden Pharma-Riesen und fertige unter anderem GLP-1-Pens.Vor Kurzem habe Deutsche Bank Research das Kursziel für den MDAX-Wert um 20 auf 140 Euro und die Einstufung auf "buy" belassen. Gerresheimer werde unter den von ihm beobachteten Werten am heißesten diskutiert, so Analyst Falko Friedrichs. Die Gründe lägen im Wandel zu höherem Wachstum und stärkerer Profitabilität, dem Potenzial der Verträge für GLP-1-Pens bei Diabetes und Gewichtsabnahme sowie der attraktiven Bewertung.Seit dem 09. Juni führe auch Alsterresearch das Papier auf der Kaufliste. Das Kursziel sei deutlich von 84 auf 125 Euro nach oben angepasst worden.Das Unternehmen habe relativ geräuschlos 3,14 Millionen neue Aktien zum Kurs von 86,50 Euro platziert und somit knapp 272 Millionen Euro eingesammelt. "Die Dynamik, die wir durch die konsequente Umsetzung unseres Strategieprozesses formula g erzielt haben, ist hoch. Jetzt gilt es, das Momentum und die Chancen für langfristig profitables Wachstum konsequent zu nutzen", so Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen zur durchgeführten Kapitalmaßnahme."Der Aktionär" habe Gerresheimer bereits in Ausgabe 42/22 zum Kurs von 54,65 Euro vorgestellt und zum Kauf geraten. Die Position liege inzwischen (inklusive Dividende) rund 100 Prozent im Plus.Der spannende Titel bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte man bei 84,50 Euro platzieren. (Analyse vom 21.06.2023)