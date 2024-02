Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

104,00 EUR +1,46% (23.02.2024, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

103,80 EUR +1,67% (23.02.2024, 12:30)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.



Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. (23.02.2024/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Der Markt habe jüngst an der Fortsetzung des schnellen Expansionstempos gezweifelt, zumal auch US-Wettbewerber" negativ überraschten", so die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M.Auch in Q4/23 seien - wie seit Q4/21 - wichtige KPI-Erwartungen übertroffen worden. Erwartungskonform habe die Dynamik der Umsatzausweitung (YoY) abgenommen; der Mix sei ertragreicher geworden, die Kosteninflation weitergereicht.Und ohne COVID-19-Extra-Nachfrage werde das H1/24 wohl schwächer als H2/24, würden die Aktienexperten fortfahren. Für eine Trendwende hingegen gebe es keine stichhaltigen Hinweise, unternehmensindividuell und branchenseitig sei die Wachstumstrends intakt. Mehr noch: Das Rekord-Ordervolumen profitiere anhaltend von relevanten Bestellungen für GLP-1-Medikamente und löse so die pandemiebedingte Sonderkonjunktur (COVID-19) ab. GXI investiere und solle somit auf ein höheres und dynamischeres Aktivitätsniveau gehoben werden.Die in der "formula g"-Strategie avisierte schnellere Wachstumsphase solle nun in 2025 starten. Ab FY 25 sei eine deutliche Mengenausweitung absehbar, wofür die Kapazitäten kräftig ausgeweitet worden seien und würden. Um dies zu untermauern, sei am 22.02.24 eine FY 25-Guidance veröffentlicht worden (Umsatz: 10 bis 15% YoY; adj. EBITDA-Marge: über +22% (über EUR 530 Mio.); adj. EPS-Zuwachs: über 10% YoY), die über den Erwartungen liege.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Gerresheimer-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link