Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

85,00 EUR +3,09% (17.11.2023, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

84,45 EUR +1,93% (17.11.2023, 16:23)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly wolle eine neue Produktionsstätte für Medikamente z.B. gegen Diabetes in Rheinland-Pfalz errichten. Der neue Standort in Alzey nahe Mainz solle ab 2024 aufgebaut werden. Mit der geplanten Produktionsstätte in Alzey wolle Eli Lilly sein Standortnetzwerk für injizierbare Medikamente und die dazugehörenden Injektionspens ausbauen.Als Hersteller von Spezialverpackungen wie Autoinjektoren würden sich auch Gerresheimer und SCHOTT Pharma in den kommenden Jahren florierende Geschäfte durch den Boom bei Diabetes- und Abnehmpräparaten versprechen. "Der GLP-1 Wachstumsschub wird aufgrund der Vorlaufzeiten erst ab 2024 deutlicher sichtbar werden und ab 2025 richtig durchschlagen. Wir werden liefern, was wir in unserer Guidance angekündigt haben, und unsere Aktionäre nicht enttäuschen. Wir sind sehr gut unterwegs – das werden wir mit unseren Ergebnissen belegen", habe sich vor wenigen Monaten Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen gegenüber dem "Aktionär" optimistisch gezeigt.Unter den beiden Spezialverpackungsherstellern favorisiere "Der Aktionär" aufgrund von Bewertungsaspekten das Aktie von Gerresheimer. Neueinsteiger sollten beim MDAX-Wert aber klare positive Chartsignale abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: