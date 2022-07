XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

60,50 EUR +0,08% (21.07.2022, 13:44)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotechnologie, Healthcare und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Mit seinen Produkten und Lösungen leistet Gerresheimer einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. (21.07.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Beruhigende Worte - AktienanalyseDer Verpackungsspezialist Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) hat im zweiten Geschäftsquartal weiter von einer guten Nachfrage nach Spezialglas etwa für Medikamentenampullen, nach Kunststoffverpackungen sowie Inhalatoren profitiert und seine Erlöse um knapp 18 Prozent auf 444,6 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe wegen höherer Investitionen und stark gestiegener Energiepreise mit einem Plus von zehn Prozent auf 90,1 Mio. Euro zwar nicht ganz so schwungvoll zugelegt, dennoch habe das MDAX-Unternehmen die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen. Auch das dritte Geschäftsquartal sei laut CFO Bernd Metzner "ordentlich" angelaufen. Die Auftragsbücher seien stark gefüllt, der MDAX-Konzern werde 2021/2022 "wie im Plan" herauskommen, so der Manager.Beruhigende Worte auch zum Thema Gasversorgung: Da Gerresheimer unter anderem "systemkritische Produkte" für die Pharmaindustrie herstelle, etwa Ampullen für Covid-19-Impfstoffe, sei man in der Vorstandsetage zuversichtlich, im Falle einer Gasrationierung vorrangig beliefert zu werden. Konzernchef Dietmar Siemssen habe außerdem betont, dass Gerresheimer in wesentlichen Bereichen langfristige Gaslieferverträge und Absicherungsgeschäfte getätigt habe. Sollte es zu einer Gaspreisumlage kommen, dürften diese Bestand haben, was nach Auffassung des Firmenlenkers sogar ein Wettbewerbsvorteil wäre.Die Aussagen würden an der Börse Wirkung zeigen - der jüngste Ausverkauf sei erst einmal gestoppt. Damit hat die Gerresheimer-Aktie nun die reelle Chance, im Bereich um 55 Euro einen tragfähigen Doppelboden auszubilden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:60,50 EUR +0,08% (21.07.2022, 13:30)