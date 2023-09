Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Das Papier des Düsseldorfer Spezialverpackungsherstellers sei am Freitag auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen. Neuigkeiten von Unternehmens- oder Analystenseite gebe es nicht. Vielmehr sei es die ungebrochene Nachfrage nach GLP-1-Präparaten wie Wegovy oder Mounjaro, die für Fantasie bei Gerresheimer sorge.Auch wenn Gerresheimer keine Namen von Kunden nenne, sei es ein offenes Geheimnis, dass große Pharma-Gesellschaften wie Novo Nordisk oder Eli Lilly beim MDAX-Unternehmen ordern würden. Zur Produktpalette von Gerresheimer würden schließlich auch Autoinjektoren gehören, mit denen Abnehmpräparate wie Wegovy verabreicht würden.Im Gespräch mit dem "Aktionär" habe Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen kürzlich gesagt: "Für uns ist das ein interessantes Wachstumsfeld. Eigentlich sind wir schon mittendrin, weil wir natürlich mit unseren Kunden schon viel früher mit den gemeinsamen Entwicklungen anfangen. Das heißt, Spezialverpackungen für GLP-1-Präparate zur Behandlung von Adipositas sind bereits seit zwei Jahren ein wichtiges Thema für Gerresheimer. Dass die Nachfrage nach solchen Produkten so massiv ansteigt und damit auch unsere Volumina deutlich wachsen, ist natürlich sehr positiv zu werten und freut uns."Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 120 Euro setze die Aktie von Gerresheimer, die immer noch unter dem Radar vieler Anleger fliege, ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch sei der Weg aus charttechnischer Sicht damit nach oben frei."Der Aktionär" habe für die Gerresheimer-Aktie ein Kursziel von 160 Euro ausgerufen. Der MDAX-Titel bleibe an schwachen Handelstagen kaufenswert, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: