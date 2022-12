Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

62,90 EUR +0,48% (15.12.2022, 11:51)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotechnologie, Healthcare und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Mit seinen Produkten und Lösungen leistet Gerresheimer einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. (15.12.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer: Ausbruchsversuch gescheitert - Kurzfristige Perspektive sorgt für Enttäuschung - AktienanalyseDer Verpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI) will beim Wachstum in den kommenden Jahren noch eine Schippe drauf legen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mittelfristig werde ein Umsatzplus aus eigener Kraft, also ohne Übernahmen und Wechselkurseffekte herausgerechnet, von mindestens zehn Prozent angestrebt, habe der Konzern im Zuge eines Kapitalmarkttages mitgeteilt. Zuvor habe die Firma ein organisches Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich als Ziel ausgegeben. Bei der bereinigten EBITDA-Marge peile Gerresheimer mittelfristig weiterhin 23 bis 25 Prozent an, und beim bereinigten Gewinn je Aktie eine Zunahme um mindestens zehn Prozent pro Jahr.Eigentlich gute Nachrichten. Die Gerresheimer-Aktie sei dennoch stark unter Druck geraten. Für Enttäuschung habe die kurzfristige Perspektive gesorgt: Zwar stelle der Konzern für das angelaufene Geschäftsjahr 2023 ebenfalls ein organisches Umsatzwachstum um mindestens zehn Prozent in Aussicht. Und auch das bereinigte operative Ergebnis solle um mindestens zehn Prozent zulegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie dürfte allerdings nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, habe es geheißen. Finanzvorstand Bernd Metzner habe das mit den Belastungen durch das gestiegene Zinsniveau erklärt, das auf das Finanzergebnis drücke. Zum Vergleich: Für das abgelaufene Geschäftsjahr peile das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich an.Der Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 73 Euro sei damit wieder einmal gescheitert. Angesichts der langfristigen Perspektiven stünden die Chancen jedoch gut, dass sich spätestens im Bereich um 55 Euro wieder neue Käufer finden würden. So war es bereits in den Jahren 2015 bis 2020, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2022)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:62,70 EUR -0,24% (15.12.2022, 11:28)