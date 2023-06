Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

109,00 EUR -0,64% (07.06.2023, 13:49)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

109,10 EUR -0,37% (07.06.2023, 13:38)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (08.06.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beinahe mühelos konnte sich Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) vor wenigen Wochen mittels einer Kapitalerhöhung brutto 271,6 Mio. Euro am Markt beschaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit dem Erlös aus den zu jeweils 86,50 Euro platzierten Aktien wolle der Spezialverpackungshersteller die Flexibilität erlangen, um "weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen".Dabei lege das Unternehmen besonderen Fokus auf sogenannte "High Value Solutions" und "Medical Devices", einschließlich Lösungen für "GLP-1-verwandte Behandlungen". Bei GLP-1 handle es sich um Wirkstoffe zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit - ein Feld mit riesigem Wachstumspotenzial. Die Analysten von Morgan Stanley würden davon ausgehen, dass der Markt für entsprechende Medikamente von 2,1 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr bis 2030 auf circa 54 Mrd. Dollar anschwellen werde.In der Sparte Medical Devices mit Geräten für die Verabreichung von Medikamenten (Inhalatoren, Pens, Autoinjektionsgeräte) rechne sich Gerresheimer ebenfalls große Chancen aus. Zum Bereich High Value Solutions würden die Düsseldorfer unter anderem vorsterilisierte Fertigspritzen und Injektionsfläschchen zur direkten Befüllung durch Pharmahersteller zählen.Insofern sollte der Aufwärtstrend bei der Aktie anhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Gerresheimer AG. (Ausgabe 22/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: