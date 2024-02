Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

104,90 EUR +2,34% (23.02.2024, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

105,30 EUR +3,13% (23.02.2024, 11:53)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.



Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer habe am Donnerstag mit guten Zahlen und einem vielversprechenden Ausblick die Marktteilnehmer überzeugen können. Die Aktie sei daraufhin einen Befreiungsschlag gelandet und habe prozentual zweistellig zugelegt. Auch am Freitag setze sich der Titel erneut an die Spitze im MDAX. Gehe es nach den Analysten, so habe der MDAX-Wert noch Luft nach oben.Barclays habe die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen für 2023 auf "overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vom Unternehmen erstellten Konsensschätzungen, so Analyst Gaurav Jain.James Vane-Tempest sehe den Titel ebenfalls erst bei 120 Euro fair bewertet. Gerresheimer habe die Gewinnerwartungen etwas übertroffen. Zudem stimme der Umsatzwachstumsausblick für das neue Jahr zuversichtlich. Der Fokus dürfte indes auf dem Ausblick für 2025 liegen, der über seiner sowie der mittleren Markterwartung liege, so Vane-Tempest weiter.Zum Kauf rate auch weiterhin Analyst Farooq Hanif von J.P. Morgan, sein konkretes Votum laute "overweight". Der Zielkurs sei allerdings am letzten Tag der Handelswoche von 126,60 Euro auf 123,20 Euro gekappt worden. Der Pharmaverpackungshersteller habe die Erwartungen 2023 erreicht, so Hanif in seiner Ersteinschätzung nach der Zahlenvorlage. Der Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2024 sei zudem nicht so schlecht wie befürchtet und der Ausblick für 2025 signalisiere eine deutliche Beschleunigung.Potenzielle Rücksetzer in einstellige Kursregionen bleiben bei der Aktie, die unter anderem vom "Aktionär" als Favorit für 2024 ins Rennen geschickt wurde, Kaufchancen, so Michel Doepke. (Analyse vom 23.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link