Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. www.gerresheimer.com (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungshersteller Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe im laufenden Börsenjahr rund 70 Prozent zugelegt. Aufschwung habe die Gerresheimer-Aktie zuletzt durch den Hype um Abnehmpräparate wie Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly erhalten. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte jetzt das nächste Allzeithoch kurz bevorstehen.Seit dem Allzeithoch im Juni bei 113,00 Euro befinde sich die Gerresheimer-Aktie in einer Konsolidierung. Zwar sei der Kurs zwischenzeitlich mehrmals unter die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke gefallen. Jedoch hätten sich stets genug Käufer gefunden, die das Papier wieder darüber befördert hätten. Auch die 50-Tage-Linie, welche derzeit bei 105,50 Euro verlaufe, hätten die Bullen in den letzten Wochen immer wieder zurückgewinnen können.Doch ein Befreiungsschlag nach oben in Form eines höheren Hochs über dem Juli-Hoch bei 110,80 Euro sei Gerresheimer bisher nicht gelungen. Charttechnisch betrachtet habe sich dadurch eine Dreiecksformation gebildet. Typischerweise nehme die Volatilität einer Aktie in einer solchen Formation nach und nach ab, bevor sie impulsiv in eine Richtung ausbreche.Sollte sich das Setup nach oben auflösen, wäre ein Sprung über das Juli-Hoch die logische Konsequenz. Das dadurch entstehende Kaufsignal werde mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass Gerresheimer auch das Allzeithoch überspringe und sich auf den Weg in Richtung 120-Euro-Marke mache.Aus kurzfristiger Sicht sei die Lage bei Gerresheimer unklar. Erst ein Ausbruch aus der Dreiecksformation helle das Chartbild auf. Anleger, die der Kaufempfehlung in Ausgabe 42/22 gefolgt sind, liegen mehr als 90 Prozent vorne und lassen ihre Gewinne laufen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Ein Zukauf dränge sich vorerst nicht auf. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link