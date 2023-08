Angesichts des anhaltenden Kostendrucks und weiterer Erhöhungen der Hypothekenzinsen habe sich die Dynamik der Immobilienpreise deutlich abgeschwächt. Dieser Trend dürfte sich laut Einschätzung von Creditreform Rating auch weiterhin fortsetzen. So seien die Preise für Häuser in Deutschland im ersten Quartal 2023 um 6,8% gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Allerdings würden Indikatoren wie das Verhältnis der Häuserpreise zu den verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte auch weiterhin auf eine Überbewertung der Preise am Markt hinweisen.



Euroraum: Heterogene Entwicklung und anhaltender Kostendruck



Für den Euroraum prognostiziere die Ratingagentur ein reales BIP-Wachstum von 0,9% im Jahr 2023 sowie 1,1% im Jahr 2024. Zudem rechne man mit einer weiteren Anhebung des Leitzinses seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) im Laufe des Jahres. Eine erste Zinssenkung vor der zweiten Hälfte des Jahres 2024 werde von Creditreform Rating dagegen als unwahrscheinlich eingeschätzt. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB sollte gemäß den Analysten Ende 2023 bei 4,50% und Ende 2024 bei 4,00 liegen.



Auch auf dem europäischen Wohnungsmarkt würden weitere Preiskorrekturen erwartet. Dabei seien die Bewertungen von Wohnimmobilien in einer Reihe von Ländern deutlich überhöht und die Erschwinglichkeit von Wohnraum bleibe aufgrund höherer Hypothekenkosten weiterhin unter Druck. Ein besonderes Augenmerk ruhe dabei auf Märkten, die einen hohen Anteil von Hypothekenkrediten mit variablen Zinssätzen aufweisen würden.



Globale Sicht: Hartnäckige Inflation und China im Fokus



Auch auf globaler Ebene setze sich der Inflationsdruck weiterhin spürbar fort und verlagere den Höhepunkt der geldpolitischen Straffung zeitlich weiter nach hinten. Creditreform Rating erwarte, dass die Federal Reserve in den USA den Leitzins in diesem Jahr ein weiteres Mal auf 5,50 - 5,75% erhöhe. Eine erste Zinssenkung dürfte frühestens im ersten Quartal 2024 erfolgen. Dagegen habe die People's Bank of China auf die leicht negativen Inflationsraten in der Volksrepublik reagiert und die Leitzinsen gesenkt. (24.08.2023/ac/a/m)







Neuss (www.aktiencheck.de) - Creditreform Rating hat die Prognose für das deutsche BIP-Wachstum in 2023 auf -0,1% gesenkt, so die Experten von Creditreform Rating im aktuellen Creditreform Rating Economic Briefs.Für 2024 werde eine Expansion von etwa 1,0% erwartet, womit die deutsche Wirtschaftsleistung langsamer expandieren würde als die des Euroraums. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands habe sich auch in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fortgeführt. Nachdem es im Winterhalbjahr zu einer technischen Rezession gekommen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4% (Q4-22) bzw. um 0,1% (Q1-23) gesunken sei, habe die Gesamtproduktion im zweiten Quartal 2023 stagniert. Das verlangsamte Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik sei dabei unter anderem auf die aktuell schwache Phase im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Zudem leide das Baugewerbe nach wie vor unter hohen Kosten, teilweise anhaltenden Kapazitätsengpässen bei Material und Fachkräften sowie signifikant verschlechterten Finanzierungsbedingungen. Aktuelle Stimmungsindikatoren würden vorerst nicht auf eine beschleunigte Wirtschaftsaktivität hindeuten.Ausfallraten deutscher Unternehmen steigen weiterBlick auf den Immobilienmarkt: Sinkende Preise und steigende Hypothekenkosten