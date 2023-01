Die Hoffnung der Cannabis-Unternehmen auf rasche Fortschritte bei der weltweiten Legalisierung von Cannabis - insbesondere in den USA und Deutschland - sei in den vergangenen Monaten enttäuscht worden. Dementsprechend im Keller würden die Aktien der Cannabis-Unternehmen notieren. Komme aber tatsächlich der große Durchbruch, dürfte dies ordentlich neuen Schwung bedeuten. Jedoch sollten derzeit nur sehr risikobereite Anleger mit einem langen Atem und einer kleinen Position darauf spekulieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die FDP fordere ein höheres Tempo bei der geplanten Freigabe von Cannabis in Deutschland, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Wir haben als Zukunftskoalition in unserem Koalitionsvertrag die kontrollierte Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken als Ziel formuliert", habe der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, dem "Tagesspiegel" (Mittwoch) gesagt. "Wir wollen entsprechend schnellstmöglich einen Gesetzentwurf", so Ullmann weiter. Vor einer Woche habe bereits die grüne Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonther einen zeitnahen Gesetzesentwurf gefordert. Man könne "nicht ewig darauf warten, dass wir vorab Signale aus Europa bekommen, bis wir endlich gesetzgeberisch tätig werden", habe Ullmann gesagt. Der Weg der Ampel-Koalition sei "legal und legitim" und werde entsprechend auch in Europa bestehen.SPD, Grüne und FDP hätten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, "die kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe im Herbst die ersten konkreten Ideen zur Umsetzung präsentiert. Der nächste Schritt wäre ein fertiger Gesetzentwurf. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Brüssel in einem sogenannten Notifizierungsverfahren (Prüfung) ein Veto gegen die deutschen Pläne einlege, sollten diese nach Auffassung der Kommission EU- und internationalem Recht widersprechen. Darauf setze die Union, die gegen eine Legalisierung sei.