Die Energiewende werde jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Erneuerbare Energien, ob Solar-, Wind- oder Wasserkraftwerke, würden mehrere Jahre brauchen, um ausgebaut zu werden. Sie würden einen erheblichen Kapitalaufwand erfordern, wobei die späteren Betriebskosten sehr niedrig seien. Die Deckung der Grundlast über längere Zeiträume erfordere auch Verbesserungen bei der Netzzuverlässigkeit und der Batteriespeicherung, die allerdings nur langsam vorankämen.



Erfolgsgeschichten wie in Griechenland, das im Oktober 2022 fünf Stunden lang ausschließlich mit Solar-, Wind- und Wasserkraftstrom versorgt worden sei, würden zeigen, was möglich sei. Das Land hoffe nun, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an seinem Energiemix bis 2030 mindestens 70% betragen werde. Die Experten würden mit weiteren Erfolgsgeschichten im Jahr 2023 rechnen.



Dank technologischer Entwicklungen, Konstruktionsverbesserungen und Skaleneffekten würden erneuerbare Energien jedes Jahr günstiger. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) hätten 2021 die globalen gewichteten durchschnittlichen Stromgestehungskosten (die durchschnittlichen Kosten während der Lebensdauer der Anlage pro erzeugter Megawattstunde Strom) für neue Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen in industriellem Maßstab 11% niedriger als die günstigste neue fossil befeuerte Stromerzeugungsoption gelegen, während die Kosten für Onshore-Windkraftanlagen 39% niedriger gewesen seien.



Darüber hinaus hätten Forscher der Universität Oxford festgestellt, dass "eine schnellstmögliche Umstellung auf grüne Energie gegenüber dem auf fossilen Brennstoffen basierenden System wahrscheinlich zu einer Gesamteinsparung von mehreren Billionen US-Dollar führen wird". Forschungen der Royal Society of Chemistry würden zeigen, dass Wind, Wasser und Sonne weniger Energie benötigen würden, kostengünstiger seien und mehr Arbeitsplätze schaffen könnten als fossile Brennstoffe. Diese Entwicklungen seien ermutigend, nicht zuletzt für die Armen und Bedürftigen in den Entwicklungsländern, die keinen Zugang zu Strom hätten.



Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarparks hätten das Potenzial, bei relativ niedrigen Betriebskosten langfristig stabile, inflationsgebundene Erträge zu erzielen. Sie seien daher in der Lage, in einem "stagflationären" Umfeld gute Ergebnisse zu liefern. Sei die Infrastruktur erst einmal geschaffen, könnten die Preise für erneuerbare Energien weiter sinken. Investoren würden allmählich erkennen, dass dieser Kostenvorteil die Dynamik zugunsten der erneuerbaren Energien verschiebe.



Die Energiewende bleibe eine Herausforderung für die Regierungen. Sie erfordere die Abschaffung erheblicher Subventionen, mit denen die fossile Brennstoffindustrie unterstützt werde. Hinzu komme die Übernahme der Vorlaufkosten für den Bau neuer Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien anstelle der weiteren Nutzung von Gas.



Da erneuerbare Energien nur bedingt zur Verfügung stünden, seien flexible Anlagen erforderlich, die bei unzureichender Versorgung mit erneuerbaren Energien auf teures und umweltschädliches Gas umschalten könnten. Der Aufbau der Infrastruktur für die Übertragung erneuerbarer Energien sei ebenfalls teuer und brauche Zeit. Darüber hinaus gebe es strukturelle Hindernisse auf den Strommärkten, wie z. B. die Grenzkostenpreise in Europa und in Großbritannien, deren Reform einige fordern würden.



Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bedürfe es einer starken Führung. Die Experten seien davon überzeugt, dass weltweit einige Regierungen 2023 die Herausforderungen annehmen und die notwendigen Maßnahmen umsetzen würden.



Das Internationale Institut für Nachhaltige Entwicklung habe festgestellt, dass die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder nicht mit einer Reduzierung der Erderwärmung auf 1,5 °C vereinbar sei und die weltweite Öl- und Gasförderung sowie der Verbrauch bis 2050 um mindestens 65% sinken müssten. Folglich sollten erneuerbare Energien in allen Formen (Wind, Sonne, Wasser, Biokraftstoffe, Kernenergie, grüner Wasserstoff und Erdwärme) einen größeren Anteil am Energiemix ausmachen.



Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) würden sich die weltweiten Investitionen in die Energiewende, die auf eine Dekarbonisierung der Volkswirtschaften abzielen würden, 2021 auf über 750 Milliarden US-Dollar belaufen, was 10% der Energieinvestitionen entspreche. Im Vergleich zu 2020 bedeute dies bereits einen Anstieg um 27%, angetrieben durch das Wachstum bei erneuerbaren Energien und elektrifiziertem Verkehr. Der Ausbau der Anlagen für erneuerbare Energien und der Elektrofahrzeuge dürfte den Anstieg der globalen Emissionen von 2021 bis 2022 auf unter 1% begrenzen. Das sei deutlich weniger als der Anstieg im Vorjahr und bemerkenswert angesichts des erhöhten Verbrauchs fossiler Brennstoffe durch die Russland-Ukraine-Krise.



Grund dafür sei, dass zwar der anfängliche Bau und die Installation von Infrastrukturen für erneuerbare Energieträger einen Kohlenstoff-Fußabdruck hinterlassen würden (u. a. durch den Abbau von Metallen), jedoch insgesamt die durchschnittlichen Kohlenstoffemissionen erneuerbarer Energien während ihrer Lebensdauer viel geringer seien.



Bloomberg NEF schätze, dass die jährlichen Investitionen in die Energiewende (d. h. die Ausgaben für die Einführung sauberer Technologien, einschließlich erneuerbarer Energien, Elektrofahrzeuge und Kohlenstoffabscheidung) von 2022 bis 2025 durchschnittlich 2,1 Billionen US-Dollar betragen und sich von 2026 bis 2030 auf 4,2 Billionen US-Dollar verdoppeln müssten, um das Ziel von Netto-Null zu erreichen.



Die Umstellung erfordere nicht nur Bemühungen seitens der Regierungen, sondern auch des Privatsektors. Die Regierungen hätten die Möglichkeit, sich zu einer sauberen Energiezukunft zu verpflichten, Subventionen von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzulenken und die Verwendung von Gas als Überbrückungsbrennstoff zu begrenzen. Im Gegenzug könnten Unternehmen und Investoren davon profitieren, wenn sie langfristiges Kapital in die Unterstützung der Energiewende und der grünen Industrien der Zukunft lenken würden. (14.12.2022/ac/a/m)





