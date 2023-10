Paris (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 setzt seinen Abwärtstrend seit dem Ende Juli erreichten Jahreshochs weiter fort, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Neben den anhaltenden Spannungen in Nahost seien es vor allem wieder aufkeimende Zinssorgen, die derzeit auf den Aktienkursen lasten würden. Weil sich die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt weiterhin recht robust zeigen würden und die September-Zahlen zum Verkauf neuer Eigenheime die Markterwartungen klar übertroffen hätten, würden die Ängste der Marktteilnehmer vor einer längeren Phase hoher Zinsen wieder zunehmen. Zu Wochenbeginn sei die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe erstmals seit 2007 wieder über die Marke von 5 Prozent geklettert. Spannung verspreche deshalb nun die nächste Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, von der sich die Marktteilnehmer neue Signale zur Geldpolitik erhoffen würden.Einen überwiegend positiven Start habe derweil die Berichtssaison zum dritten Quartal verzeichnet. Nachdem etwa ein Viertel aller S&P 500-Unternehmen ihre Quartalsergebnisse präsentiert habe, liege der Anteil der positiven Überraschungen überdurchschnittlich hoch. Acht von zehn Unternehmen hätten bislang die Markterwartungen schlagen können, darunter auch Microsoft . Dank einer hohen Nachfrage im Cloud-Geschäft sowie im Bereich Künstliche Intelligenz habe der Technologiekonzern seine Umsätze um 13 Prozent steigern können, während der Gewinn überproportional um 27 Prozent zugelegt habe. Google-Mutterkonzern Alphabet ( ISIN US02079K1079 WKN A14Y6H ) habe zwar im dritten Quartal mit dem stärksten Wachstum seit einem Jahr geglänzt, sei für die enttäuschenden Cloud-Umsätze jedoch vom Markt abgestraft worden. (Ausgabe vom 27.10.2023) (30.10.2023/ac/a/m)