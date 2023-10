Der Zusammenhang zwischen diesen Marktbewegungen und den Mittelzuflüssen in sichere Währungen wie den USD und den JPY sei eng miteinander verwoben:



Aktienmarkt falle: Geopolitische Ereignisse könnten bei den Anlegern zu Unsicherheit und Angst führen, was sie dazu veranlasse, risikoreiche Anlagen, einschließlich Aktien, zu verkaufen.



Dieser Verkaufsdruck könne zu starken Einbrüchen an den Aktienmärkten führen.



In der Night-Session, den future-basierten Handelspreisen, sehe man beispielsweise im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein deutliches Gap. Es bleibe spannend, wie am Nachmittag deutscher Zeit um 15:30 Uhr die Kassamärkte in den USA eröffnen würden!



Flucht in die Sicherheit: Als Reaktion auf fallende Aktien würden die Anleger Zuflucht in als sicher empfundenen Vermögenswerten suchen. Der USD und der JPY würden von dieser Flucht in die Sicherheit profitieren, da sie stabil und liquide seien.



Währungsaufwertung: Da die Nachfrage nach dem USD und dem JPY steige, werte ihr Wert im Vergleich zu anderen Währungen auf. Dies könne zu erheblichen Währungsgewinnen führen.



Marktstimmung: Die Stimmung spiele bei diesen Bewegungen eine entscheidende Rolle. Geopolitische Ereignisse würden oft zu emotionalen Reaktionen der Anleger führen, die Währungsbewegungen kurzfristig verstärken könnten.



Geopolitische Risiken hätten sich immer wieder als wichtige Triebkraft für Währungsschwankungen erwiesen, insbesondere für den US-Dollar und den Japanischen Yen.



Diese Währungen würden in Zeiten der Unsicherheit aufgrund ihrer Stabilität, Liquidität und einzigartigen wirtschaftlichen Faktoren als sichere Häfen dienen. Wenn die Aktienmärkte fallen würden, seien die Mittelzuflüsse in USD und JPY Ausdruck der zeitlosen Flucht in die Sicherheit, mit der die Anleger versuchen würden, den Sturm der geopolitischen Unruhen zu überstehen.



Das Verständnis dieser Beziehung sei für Händler und Anleger, die sich in der komplexen Welt der Finanzmärkte zurechtfinden wollten, von entscheidender Bedeutung. (09.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Geopolitische Ereignisse wie Kriege, Terror und Konflikte haben bei der Gestaltung der globalen Finanzlandschaft stets eine zentrale Rolle gespielt, so die Experten von XTB.In diesem Artikel befassen sich die Experten von XTB mit den tiefgreifenden Auswirkungen geopolitischer Risiken auf diese beiden wichtigen Währungen und mit der Dynamik, die sich entfaltet, wenn die Aktienmärkte in Turbulenzen geraten, was zu einer Flucht in Sicherheit in Form von USD und JPY führt.Der USD gelte seit langem als globale Reservewährung und werde oft als sicherer Hafen angesehen. Wenn geopolitische Spannungen zunehmen würden, würden Anleger aus mehreren Gründen dazu neigen, in den USD zu strömen, meist aus diesen Gründen:- Stabilität: Die Stabilität des politischen und wirtschaftlichen Systems der Vereinigten Staaten mache den USD zu einer zuverlässigen Wahl in unsicheren Zeiten.- Liquidität: Der USD sei die meistgehandelte Währung der Welt und biete Anlegern, die Sicherheit suchen, reichlich Liquidität und leichten Zugang.- US-Staatsanleihen: US-Staatsanleihen, insbesondere Schatzanleihen, würden als eine der sichersten Anlagen weltweit gelten. Anleger würden diese Anleihen häufig in Zeiten von Unruhen kaufen, was die Nachfrage nach dem USD ankurbele.Bei geopolitischen Krisen werte der USD daher in der Regel gegenüber anderen Währungen auf. Diese Aufwertung sei auf eine erhöhte Nachfrage nach der Währung zurückzuführen, da die Anleger ihr Kapital in auf USD lautende Vermögenswerte umschichten würden. Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Chart zeige USD Stärke und einen Abschlag von -0,64% aktuell.- Niedrige Renditen: Japan habe über einen längeren Zeitraum ein Niedrigzinsumfeld aufrechterhalten. In Zeiten der Unsicherheit, in denen Anleger eher Sicherheit als Rendite suchen würden, werde der JPY zu einer attraktiven Option.- Handelsüberschüsse: Japan erziele stets einen Handelsüberschuss, d. h. es exportiere mehr als es importierte. Dieser Überschuss führe zu einem Kapitalfluss nach Japan, der die Nachfrage nach dem JPY ankurbele.- Stabilität: Die politische und wirtschaftliche Stabilität Japans sowie seine starke Rechtsstaatlichkeit würden den JPY zu einer attraktiven Wahl in globalen Krisenzeiten machen.Wenn das geopolitische Risiko eskaliere, tendiere der JPY zu einer Aufwertung, da die Anleger ihre Gelder zurückführen und Zuflucht in japanischen Anlagen suchen würden. Für den EUR/JPY (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) sehen die Experten von XTB deshalb ein Gap über das Wochenende und aktuell einem Abschlag von -0,79%.In Zeiten erhöhter geopolitischer Risiken komme es an den Aktienmärkten ebenfalls häufig zu erheblichen Einbrüchen.