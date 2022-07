Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und seine Begleiterscheinungen (z. B. Sanktionen und Gegenreaktionen) dürften anhalten, so die Analysten von Postbank Research.



Das wichtigste ökonomische Thema für Europa sei die drohende vollständige Abschaltung der Nord Stream 1-Pipeline im Zusammenhang mit den regelmäßigen Wartungsarbeiten, die derzeit anstünden. Die Auswirkungen des Konflikts auf die Inflation würden sich auf politischer Ebene in den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Frankreich und Australien sowie in der Revolte gegen die Regierung Sri Lankas zeigen. Sie könnten sich auch bei den bevorstehenden Wahlen in Brasilien und den Kongresswahlen in den USA im November bemerkbar machen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheine eine republikanische Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses sehr wahrscheinlich und werde in den Marktpreisen reflektiert. Ein zu erwartender Nebeneffekt dieses Ergebnisses wäre eine härtere Haltung gegenüber China. Durch eine gespaltene US-Regierung würden auch die Diskussionen über die Schuldenobergrenze und einen Zahlungsausfall der USA wieder in den Vordergrund rücken.



Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dürfte weitreichende Auswirkungen haben: von den Folgen für die Wirtschaft über die geopolitischen Beziehungen bis hin zu den Wahlergebnissen in einzelnen Ländern. (Ausgabe vom 11.07.2022) (12.07.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.