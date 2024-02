Nicht nur die Invasion im großen Stil sei gescheitert. Russland habe sich in der Ukraine in einen langen Zermürbungskrieg verstrickt. Ein Großteil seiner konventionellen Streitkräfte sei vernichtet worden. Buchstäblich Tausende von russischen Panzern und Schützenpanzern seien zerstört. Die russische Schwarzmeerflotte sei weitgehend außer Gefecht gesetzt worden und liege jetzt in sicheren Häfen an der Ostküste des Schwarzen Meeres.



Die Ironie von Donald Trumps Forderung, die westliche Unterstützung für die Ukraine einzuschränken, bestehe darin, dass diese Unterstützung, die Finanzierung und die Munition vielleicht die beste Investition des Westens in seine Verteidigung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen sei.



Für einen Bruchteil der Verteidigungsausgaben der NATO - buchstäblich weniger als 10 Prozent des Jahreshaushalts - habe die Ukraine etwa die Hälfte von Russlands konventionellen militärischen Mitteln außer Gefecht gesetzt. Und das ohne jedes Risiko für die NATO-Truppen - und ohne dass die Vereinigten Staaten ihre Truppen entsendet hätten. Der größte Teil der derzeit im US-Kongress blockierten 61 Milliarden US-Dollar für die Ukraine würde für in den USA hergestellte Militärausrüstung ausgegeben.



Der NATO und dem westlichen Bündnis sei neues Leben eingehaucht worden. In den Monaten vor dem Einmarsch Putins habe der französische Präsident Emmanuel Macron die NATO als hirntot und ohne Zweck bezeichnet. Nun habe Putin ihr einen Sinn gegeben: Sie konzentriere sich wieder auf das, wofür sie ursprünglich geschaffen worden sei - nämlich Europa gegen die Bedrohung einer russischen Invasion zu verteidigen. Und die NATO, die EU, die G7 und das westliche Bündnis im weiteren Sinne hätten als Reaktion auf diese Bedrohung eine bemerkenswerte Geschlossenheit an den Tag gelegt.



Es gebe jetzt ein koordiniertes Verfahren für die Bereitstellung militärischer Unterstützung für die Ukraine. Europa habe in Abstimmung mit den USA zwölf Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet und einstimmig unterstützt, ein weiteres solle kommen. Die westliche Allianz habe der Ukraine inzwischen Finanzmittel in Höhe von fast 200 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Das entspreche der Wirtschaftsleistung des Landes vor dem Krieg. Die NATO arbeite jetzt besser an einer koordinierten Produktion von Waffen und Munition. Und sie habe Finnland als neues Mitglied aufgenommen, wahrscheinlich folge Schweden auch bald. Beide Länder seien zuvor fest im neutralen Lager gewesen.



Es habe keine europäische Energiekrise gegeben, anders als es in den Monaten vor und unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine den Anschein gehabt habe. Ja, die Energiepreise seien zunächst angestiegen. Aber die höheren Preise und die Marktmechanismen hätten gewirkt: Die Nachfrage sei gesunken und Energieeffizienz sowie Diversifizierung seien gestärkt worden. Die Energiepreise seien mittlerweile auf den Tiefststand vor dem Krieg zurückgefallen.



Europa habe fast sofort einen Großteil der jährlichen Gaseinfuhren aus Russland im Wert von 50 Milliarden Euro gestoppt und alternative Lieferanten gefunden. Dieses Geschäft sei für Russland dauerhaft verloren. Es werde nicht mehr zurückkommen und das Land könne die jährlich 160 Milliarden Kubikmeter, die nach Europa geflossen seien, nicht einfach so nach China umleiten.



Die Experten seien der Meinung, dass aufgrund des gescheiterten russischen Krieges in der Ukraine die Wahrscheinlichkeit einer chinesischen Invasion Taiwans gesunken sei. Das bedeute, dass auch die geopolitischen Risiken geringer seien. In den letzten Monaten schien sich eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China abzuzeichnen, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management. China sei bestrebt gewesen, das Verhältnis zu den USA nicht zu belasten, indem es sich für Russland eingesetzt habe. Die Experten würden sogar so weit gehen zu behaupten, dass die Beziehungen zwischen den USA und China aufgrund des Krieges in der Ukraine besser geworden seien.



Es gebe also Raum für vorsichtigen Optimismus. Allerdings: Jetzt sei Trump das größte globale geopolitische Risiko. Es sei interessant zu hören gewesen, wie US-Politiker darüber gesprochen hätten, wie man die US-Politik gegen Trump absichern könne, um künftige Stabilität zu gewährleisten. Es sei bemerkenswert, dass das größte Risiko für die globale Sicherheit jetzt ein ehemaliger/zukünftiger POTUS sei. (21.02.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Zukunft der Welt, auch die der Wirtschaft, liegt in der Kooperation und nicht in der Konfrontation, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management.Dennoch scheine die Welt 2024 mehr denn je ein Schachbrett zu sein und Konflikte unausweichlich. Warum er trotz allem Anlass für Optimismus sehe, erläutere Timothy Ash, Senior-Stratege für Schwellenländeranleihen bei RBC BlueBay Asset Management.'Geopolitik' sei derzeit eines dieser angesagten Schlagworte. Das liege wohl an einer unsicheren Welt, in der zahlreiche Kriege herrschen würden.Man habe den Eindruck, dass die geopolitischen Risiken heutzutage größer seien. Es falle aber schwer, auf das 20. Jahrhundert zurückzublicken und diese Ära als geopolitisch 'ruhig' zu bezeichnen - schließlich habe es zwei Weltkriege, den Holocaust, den Korea- und Vietnamkrieg sowie den Kalten Krieg einschließlich der Kubakrise gegeben.Es bestehe die Versuchung, die Welt für einen wahnsinnig riskanten Ort zu halten, an dem es von geopolitischen Ereignissen nur so wimmele und deshalb in Schockstarre zu verfallen. Es sei also wichtig, den Wald von den Bäumen zu unterscheiden.Der Krieg in der Ukraine sei brutal. Es habe wahrscheinlich Hunderttausende Opfer auf beiden Seiten und Schäden in Höhe von Hunderten von Milliarden, wenn nicht gar Billionen von Dollar gegeben. Aber mit Blick auf die westlichen Interessen müsse man dankbar sein, dass einige der schlimmsten Szenarien nicht eingetreten seien.Wladimir Putins ursprünglicher Plan, die gesamte Ukraine einzunehmen und zu unterwerfen, sei nicht aufgegangen. Man könne sich vorstellen, dieses Vorhaben wäre erfolgreich gewesen. Dann könnten russische Panzer bereits wieder an der Grenze zu Polen stehen und es würden weitere Attacken in Europa, den baltischen Staaten und anderswo drohen. Westeuropa wäre einer weiteren Invasion durch russische Streitkräfte schutzlos ausgeliefert und die Verteidigungsausgaben des Westens müssten in die Höhe schnellen - auf ein Vielfaches des derzeitigen Ziels von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.