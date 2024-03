Die künstliche Insel erwecke Erinnerungen an eine andere Begebenheit, die sich im Januar in Brüssel zugetragen habe. Damals sei der israelische Außenminister zu Gast beim Chefdiplomat Josep Borrell in der EU-Hauptstadt gewesen. Auf der Agenda hätten Gespräche über eine Zwei-Staaten Lösung gestanden. Der israelische Außenminister Katz habe sich zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der EU jedoch nicht diskussionsbereit gezeigt. Allerdings solle er Pläne über den Bau einer künstlichen Insel vor dem Gazastreifen vorgestellt haben. Diese sollte einen Hafen und einen Flughafen beherbergen.



Die von Katz angesprochen Insel sei Teil des India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Dieser Bau eines neuen Transportkorridors solle die wirtschaftliche Integration zwischen Asien (vor allem Indien), dem Persischen Golf und Europa fördern.



Der Bau des Transportkorridors - der ein gemeinsames Schienen- und Schifffahrtsnetz umfasse - sei erstmals auf dem Treffen der G20 am 9. September 2023 in Indien öffentlich genannt worden. Der US-Präsident habe das Projekt in den Kontext seiner Strategie für den indopazifischen Raum sowie den Nahen Osten gestellt und ihn als eine "wirklich große Sache" bezeichnet. Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen habe es der Presse zufolge "nichts weniger als historisch" charakterisiert und der indische Premierminister Narendra Modi habe den IMEC als "Grundlage des Welthandels für die nächsten Hunderte von Jahren" dargestellt.



Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden militärischen Intervention Israels im Gazastreifen schien der IMEC vorerst auf Eis gelegt zu sein. Dies könnte sich mit der Ankündigung des US-Präsidenten ändern. Obwohl der humanitäre Charakter der künstlichen Insel aktuell klar im Vordergrund stehe, könnten hier Fakten für den Bau des IMEC geschaffen werden - trotz der Tatsache, dass er in der Türkei und Ägypten, die ihn als Konkurrenz zu eigenen Transportkorridoren empfinden würden, auf wenig Gegenliebe stoße. Allein Ägypten erlöse jedes Jahr aus den Durchfahrten durch den Suezkanal dringend benötigte 10 bis 12 Mrd. US-Dollar. Der IMEC könnte sich daher für die ägyptischen Staatsfinanzen belastend auswirken.



Die Realisierung eines Hafens vor dem Gazastreifen, der in den IMEC eingebettet sei, nebst der notwendigen Logistik erscheine technisch realisierbar, die Kosten seien aber aus aktueller Sicht schwer einschätzbar. Grundsätzlich könnten sich aus dem Aufbau des IMEC positive Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung des Gazastreifens und den notwendigen Wiederaufbau ergeben. Über die kurzfristig dringend notwendige humanitäre Unterstützung der rund 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens hinaus könnte sich so mittel- bis langfristig eine wirtschaftliche Perspektive ergeben, die weit über das hinausgehe, was zunächst als provisorischer Hafen vor dem Gazastreifen geplant sei. (11.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 7. März hielt US-Präsident Biden seine letzte Rede zur Lage der Nation vor den US Präsidentschaftswahlen im November 2024, so die Analysten der Helaba.Die wohl überraschendste geopolitische Äußerung von US-Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation habe den Bau eines temporären Piers vor dem Gazastreifen betroffen. Seinen Worten zufolge sei dieser Teil einer Notfallmission, der es großen Schiffen ermöglichen solle, ihre Ladung von humanitären Gütern vor der Küste zu löschen. Dabei würde es sich um einen schwimmenden Pier handeln, der kurzfristig (binnen ca. 60 Tagen) mit Partnern vor der Küste des Gazastreifens verankert werden könnte.Aus dieser Aussage könne man zunächst Rückschlüsse darauf ziehen, dass die US-Regierung offensichtlich nicht mit einem baldigen Ende der Krise im Gazastreifen rechne. Die aktuelle Situation in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas lasse darauf schließen, dass keine Waffenruhe mit Geiselaustausch vor dem Beginn des für Muslime heiligen Monats Ramadan vereinbart werden könne.