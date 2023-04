Mit anderen Worten: Der Hinweis des IWF auf die hohe öffentliche Verschuldung und den geringeren Spielraum für Konjunkturprogramme sei aus Sicht der Analysten keine Entschuldigung dafür, auf langfristig ausgerichtete Ausgabenprogramme zu verzichten, mit denen Ziele wie etwa der Klimaschutz, Digitalisierung oder eine bessere Bildungsqualität verfolgt würden.



Als eine langfristige Wachstumsgefahr betone der IWF die "geoökonomische Fragmentierung", was in der öffentlichen Diskussion bislang unter den Stichworten Deglobalisierung oder Slowbalization zur Sprache gekommen sei. Mit dem Wort geoökonomisch werde ein Zusammenhang hergestellt zwischen den geopolitischen Spannungen zwischen "dem Westen" und vor allem China auf der einen Seite und den politisch motivierten Eingriffen in die wirtschaftlichen Beziehungen auf der anderen Seite.



Konkret gehe es beispielsweise um Sanktionen, die die USA insbesondere im Hochtechnologiesektor gegen China verfügt habe. Aber natürlich zähle auch das Teil-Embargo der G7-Staaten in Bezug auf die Energielieferungen aus Russland dazu, zusammen mit den Gegenmaßnahmen, die aus Russland ergriffen worden seien. Mit der von China und Russland betonten "Freundschaft" zwischen den beiden Ländern bestehe darüber hinaus die Perspektive, dass hier ein neuer politischer und ökonomischer Block entstehe, dem sich auch andere Länder, die sich nicht "dem Westen" zugehörig fühlen würden, anschließen würden.



Unternehmen würden diese Entwicklungen sehr genau beobachten, sich aber auch durch Ereignisse wie etwa der Corona-Pandemie, unvorhergesehenen Staus in Seehäfen oder den Produktionsunterbrechungen im Zuge des Atomunfalls in Fukushima im Jahr 2011 ohnehin veranlasst sehen, Lieferketten zu überdenken. Das geschehe durch die Erhöhung der Zahl der Zulieferer, dem Aufbau höherer Lagerbestände bzw. einer Umstellung der Produktion von Just in Time auf Just in Case.



D.h. man wappne sich für Lieferschwierigkeiten, um die Produktionsketten resilienter zu gestalten. In diesem Zusammenhang werde auch verstärkt das "Nearshoring" und - zuletzt von US-Finanzministerin Janet Yellen gefordert - das "Friendshoring" diskutiert. Aus Unternehmenssicht seien diese Umstellungen unbedingt notwendig, um Produktionsausfälle zu minimieren.



Der Effekt auf das Potenzialwachstum sei nach Ansicht des IWF jedoch eindeutig negativ. Das sei nachvollziehbar. So wie es üblicherweise einen positiven Wachstums- und Wohlfahrtseffekt habe, wenn zwei Länder beginnen würden, miteinander Handel zu betreiben und ihre komparativen Vorteile zu nutzen, so werde Wachstum und Wohlfahrt tendenziell gedämpft, wenn diese Beziehung gestört werde, etwa durch politische Eingriffe.



Der IWF stelle darüber hinaus einen Trend abnehmender Auslandsinvestitionen fest, wodurch die Vorteile, die mit diesen Investitionen einhergehen könnten - Transfer von Management- und Technologieknowhow sowie die Diversifizierung der Produktions- und Vertriebsstandorte - verloren gehen würden. Vor allem Emerging Markets würden unter diesem Trend leiden, da hier die Abhängigkeit von Direktinvestitionen aus den entwickelten Ländern besonders hoch seien.



Diese Faktoren zusammen würden gemäß IWF dafür sorgen, dass die Produktivitätszuwächse in der Zukunft unterdurchschnittlich ausfallen würden und sich die schon seit langem zu beobachtende Tendenz sinkender Realzinsen - der IWF spreche vom natürlichen Zins – fortsetzen werde. Bezogen auf die Nominalzinsen gehe der IWF davon aus, dass diese auf das Pre-Corona-Niveau sinken würden, wenn die Inflation wieder auf seine Zielgröße von 2% gefallen sei.



Nach Erachten der Analysten sei dies ein sehr großes "Wenn". Sie würden davon ausgehen, dass die Inflation über mehrere Jahre eher in der Nähe von 3% als bei 2% liegen werde, wie an dieser Stelle bereits mehrmals ausgeführt (Demografie spiele dabei eine entscheidende Rolle). Per Saldo würden sie daher von zunächst noch steigenden langfristigen Nominalrenditen ausgehen, weil die Anleger ihres Erachtens zu optimistisch in Bezug auf den Rückgang der Inflation seien.



Die Aufgabe des IWF sei es, auf Risiken hinzuweisen. Insbesondere der Finanzstabilitätsreport sei selten eine Lektüre, die zum entspannten Zurücklehnen einlade. Dass es einen Monat vor der Veröffentlichung der Reports in den USA zu einem Bankenbeben gekommen sei, habe sicherlich auch nicht dazu beigetragen, eine optimistische Tonlage anzuschlagen. Ganz gleich, der IWF liefere wichtige Einschätzungen und auch die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zeit der Hyperglobalisierung, die vor allem bis zur Finanzmarktkrise 2008/2009 zu beobachten gewesen sei, in dieser Form der Vergangenheit angehöre.



Ein niedrigeres Wachstum könne aber durchaus auch mit mehr Stabilität einhergehen, und die rasche Eindämmung der Turbulenzen im Bankensektor, zumindest in der Eurozone, sei möglicherweise ein Zeichen dafür, dass etwas mehr Regulierung auch vernünftig sein könne. Ebenso könne eine resiliente Aufstellung der Unternehmen einen Beitrag zu mehr wirtschaftlicher Stabilität leisten. Die jüngsten Konjunkturzahlen würden in jedem Fall keinen Hinweis darauf geben, dass man auf einen Abgrund zusteuere und das sei eine gute Nachricht. (Ausgabe vom 20.04.2023) (21.04.2023/ac/a/m)





