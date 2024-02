Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Automobilhersteller General Motors habe am Montag in Paris den vollelektrischen Luxus-SUV Cadillac Lyriq vorgestellt. Mit der Markteinführung in Frankreich kehre Cadillac - nach der Einführung in der Schweiz im vergangenen Jahr - nach Europa zurück, nachdem sich das Unternehmen im Jahr 2017 von diesem Markt zurückgezogen habe.Der Cadillac Lyriq treffe auf einen Markt, der von chinesischen Konkurrenten dominiert werde, die sich wiederum auf erschwingliche Elektrofahrzeuge konzentrieren würden. GM hingegen positioniere den Lyriq im Premiumsegment. "Der Markt für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge in Frankreich wächst am stärksten im Luxussegment", sage Jaclyn McQuaid, Europa-Chefin von GM. "Genau hier liegt unser Fokus."Anders als in den USA, wo Cadillac über ein Händlernetz vertrieben werde, setze GM in Europa auf einen rein digitalen Vertrieb. Kunden könnten den Lyriq online konfigurieren und bestellen.Der Lyriq könne in Frankreich bereits ab dem 23. März bestellt werden. In der Schweiz, wo der Lyriq bereits im Oktober eingeführt worden sei, liege der Einstiegspreis bei 82.000 Schweizer Franken (umgerechnet 85.900 Euro). Der Preis für Frankreich stehe noch nicht fest.Mit dem Cadillac Lyriq wage sich GM in ein hart umkämpftes Marktsegment vor. Ob sich die Konzentration auf das Luxussegment und den Online-Vertrieb als kluge Entscheidung erweise, sei noch nicht abzusehen.Anleger sollten vorerst die Finger von der Aktie lassen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zu General Motors. (Analyse vom 27.02.2024)