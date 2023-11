NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

31,855 USD +1,09% (30.11.2023, 18:14)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (30.11.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) weiterhin mit "outperform", senken aber das Kursziel von 46 USD auf 40 USD.Das Unternehmen habe ein Update zu seinem Geschäft gegeben und weitere Leitlinien und Klarheit über den künftigen Kurs des Unternehmens gegeben, nachdem die UAW-Vereinbarungen nun vollständig aus dem Weg seien. Da nun Klarheit über die Arbeitskosten herrsche und die Produktion wieder auf Kurs sei, kehre GM zu seinem Rahmen für die Kapitalallokation zurück, indem es im Rahmen eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms Stammaktien im Wert von 10 Mrd. USD zurückkaufe, seine Stammdividende ab 2024 um 33% erhöht und seine Gewinnprognose für das GJ23 wieder aufnehme. Auch wenn die Situation für das Unternehmen inmitten der massiven EV-Transformation in diesem Jahrzehnt nicht ideal sei, sei Wedbush der Meinung, dass GM nun die Zügel wieder in die Hand genommen habe und eine klare Vision für die Zukunft habe, und bleibe zuversichtlich für den Kurs des Unternehmens in GJ24, wobei die Rentabilität und die EV-Produktion die beiden wichtigsten Schwerpunkte seien.Die Analysten von Wedbush Securities bewerten die General Motors-Aktie nach wie vor mit "outperform". (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:29,265 EUR +1,92% (30.11.2023, 18:05)