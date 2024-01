Börsenplätze General Motors-Aktie:



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.GM habe im vergangenen Quartal unerwartet gut verdient und gehe in der Aussicht auf einen besser laufenden nordamerikanischen Markt auch optimistisch in das neue Jahr. 2024 rechne Chefin Mary Barra vor Zinsen, Steuern und Sonderposten mit 12 bis 14 Mrd. US-Dollar Gewinn (bis 12,9 Mrd. Euro), wie der Autokonzern am Dienstag in Detroit bekannt gegeben habe.Im vergangenen Jahr habe der Autobauer beim operativen Ergebnis 12,4 Mrd. Dollar verdient. Das seien zwar knapp 15 Prozent weniger als im Rekordjahr 2022, aber mehr als von Analysten erwartet gewesen. Unter dem Strich seien mit 10,1 Mrd. Dollar fast zwei Prozent Nettogewinn mehr übriggeblieben als ein Jahr zuvor. Die Aktie sei im vorbörslichen US-Handel um fast acht Prozent geklettert.GM sei zwar im vierten Quartal vom wochenlangen Streik in der US-Automobilindustrie belastet worden und habe auf Jahressicht höhere Verluste bei seiner kriselnden Robotaxi-Firma Cruise zu spüren bekommen. Auch der Aufbau des Elektroauto-Angebots habe zuletzt gestottert. Auf der anderen Seite würden allerdings die benzinbetriebenen SUVs und Pickups viel Gewinn abwerfen. Der Gesamtumsatz sei 2023 um fast zehn Prozent auf knapp 172 Mrd. Dollar gestiegen.GM werde aktuell mit einem KGV von 5 und einem KUV von 0,5 viel zu günstig gehandelt. Die Robo-Taxi-Tochter Cruise sei technologisch weit fortgeschritten. Laufe die weitere Entwicklung von Cruise planmäßig, könnte die Sparte durchaus an die Börse gebracht werden. Das würde die General Motors-Aktie weiter beflügeln, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link