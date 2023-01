Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

36,10 EUR +7,89% (31.01.2023, 17:14)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

39,22 USD +8,07% (31.01.2022, 17:00)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (31.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Der US-Autoriese gehe im laufenden Jahr nur unter guten Bedingungen von einer Gewinnsteigerung aus. Das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis solle laut den Erwartungen von Chefin Mary Barra zwischen 8,7 und 10,1 Mrd. USD liegen, wie es am Dienstag geheißen habe.Im abgelaufenen Jahr sei der Gewinn unter dem Strich bereits um knapp 1% auf 9,9 Mrd. USD zurückgegangen. Hierfür ausschlaggebend seien insbesondere Kosten für die aktienbasierte Vergütung bei der Robotaxi-Tochter Cruise, aber auch der Rückzug aus Russland gewesen.Konzernchefin Barra habe von einem Rekordjahr mit Blick auf das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern gesprochen. Der Wert habe um gut 1% auf knapp 14,5 Mrd. USD zugelegt. Der Umsatz sei im Vergleich zu dem vom Chipmangel schwer belasteten Vorjahr um fast ein Viertel auf 156,7 Mrd. USD gestiegen. Die bereinigte operative Marge sei damit aber um 2,1 Prozentpunkte auf 9,2% gefallen.Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick hätten jedoch über den Erwartungen der Analysten gelegen. Dementsprechend deutlich gehe es bei der GM-Aktie nach oben. Das Papier lege aktuell rd. 8% zu. General Motors sei aber weiter nicht auf der Empfehlungsliste des Aktionärs. Hier müsse sich zunächst eine klare Trendwende vollziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: