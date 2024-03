Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

39,905 EUR -0,24% (22.03.2024, 15:17)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

43,335 USD -0,20% (22.03.2024, 15:04)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die General Motors-Aktie laufe in dieser Woche wie am Schnürchen. Rund sieben Prozent habe sie seit Montag zugelegt und am heutigen Freitag könnte das Papier dem Ganzen noch die Krone aufsetzen und einen Widerstand überwinden, über dem es zuletzt im April 2022 notiert habe.Nachdem die General-Motors-Aktie am Mittwoch mit einem Tagesplus von rund drei Prozent bereits aus einer Untertassenformation ausgebrochen sei, stehe sie nun kurz davor, die Widerstandszone von 43,24 bis 43,63 Dollar zu überwinden. Diese setze sich aus dem Hoch vom 19. April 2022 und dem Jahreshoch 2023 zusammen.Bei einem erfolgreichen Ausbruch wäre das Hoch vom 29. März 2022 bei 46,74 Dollar der nächste Widerstand. Im Anschluss habe der Kurs Luft bis zum Februar-Hoch 2022 bei 55,55 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: