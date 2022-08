Börsenplätze General Motors-Aktie:



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (19.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Gute Nachrichten kurz vor dem Wochenende für alle GM-Aktionäre. Der US-Autokonzern werde in Zukunft wieder eine vierteljährliche Dividende an seine Aktionäre zahlen. Diese werde 9 Cents pro Aktie betragen. Die erste Dividende werde am 15. September ausgezahlt, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.Der GM-Vorstand halte 9 Cents für eine "angemessene" Dividende, da das Unternehmen weiterhin in seinen Transformationsplan investiere, so GM-Sprecher Jim Cain. Im April 2020 habe die Firma die Dividendenzahlungen wegen unklarer Aussichten in der Corona-Krise ausgesetzt. GM habe zudem angekündigt, seine Aktienrückkäufe auf 5 Mrd. USD aufzustocken. Bisher hätten diese bei 3,3 Mrd. USD gelegen.GM-CEO Mary Barra habe zu Beginn des Jahres gesagt, dass das Unternehmen "alle Möglichkeiten in Betracht ziehen werde, überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben", dass aber die Priorität darin bestehe, die Transformationspläne zu beschleunigen, die Investitionen i.H.v. 35 Mrd. USD in die Elektromobilität und autonome Fahrzeuge bis 2025 vorsehen würden.Interessant sei nach wie vor die Tochter Cruise. Die Robotaxi-Tochter sei einer der größten Bausteine in der Roadmap von GM, woraus sich auch die größte Kursfantasie ableiten lasse.Die Aufnahme der Dividende und das aufgestockte Aktienrückkaufprogramm würden optimistisch stimmen. Cruise werde zwar bis zum Erreichen einer bestimmten Größenordnung - was einige Jahre dauern werde - defizitär bleiben, die Bewertung des Unternehmens werde allerdings wahrscheinlich deutlich steigen. Die Robotaxi-Tochter stelle auch das interessanteste Asset von GM dar. Alleine aus diesem Grund sei die Aktie eine Spekulation wert, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link