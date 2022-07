Börsenplätze General Motors-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

33,52 EUR -0,84% (26.07.2022, 15:23)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

33,44 USD -3,13% (26.07.2022, 16:33)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol Deutschland General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (26.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Der anhaltende Mangel an wichtigen Bauteilen wie Computerchips sowie die Inflation habe General Motors auch in Q2 stark belastet. Eine sich abschwächende Nachfrage sei aber laut Geschäftsführung nicht zu beobachten. Die verpasste Gewinnerwartungen hätten dennoch für eine negative Reaktion der Anleger gesorgt.Die General Motors-Aktie sei im vorbörslichen Handel nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen zuletzt rund 1,6 Prozent gefallen, nachdem der Gewinn im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 1,7 Mrd. Dollar gesunken sei. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe nur bei 1,14 Dollar gelegen, während die Wall Street mit rund 1,20 Dollar gerechnet habe.Jedoch sei es GM immerhin dank höherer Preise gelungen, den Umsatz um fünf Prozent auf 35,76 Mrd. Dollar zu steigern, was über den Erwartungen der Analysten von 33,58 Mrd. Dollar gelegen habe.GM habe daher auch seine Jahresziele bestätigt. Der Konzern habe darüber hinaus bereits erste Schritte zur Kostenkontrolle unternommen, um die Gewinnentwicklung zu stabilisieren, und sei darauf vorbereitet, wenn nötig noch entschiedener zu reagieren. Beispielsweise wolle man verstärkt auf den direkten Kontakt mit den Zulieferern setzen - auch in Sachen Lithium - um mehr Kontrolle über die Lieferketten zu erhalten.Die General Motors-Aktie sei aktuell keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Aber GM sei mit einem 23-KGV von 5 attraktiv bewertet. DER AKTIONÄR glaube zudem an das langfristige Potenzial des Autobauers, der sich mit einer eigenen Batterieproduktion und neuen E-Modellen fit für die Zukunft mache. Ein Fall für die Watchlist. (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link