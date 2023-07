NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (26.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) und erhöht das Kursziel.Der US-Autobauer habe ein starkes Quartal mit einem Gewinnanstieg verzeichnet und die Gewinnmitteilung überwiegend positive Aussagen enthalten, u. a. zu Cruise, neuen Einsparungen und einer zuversichtlichen Haltung zur Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der negative Umschwung beim GM-Aktienkurs sei nicht gerechtfertigt und auf die unerwartete Belastung durch den Bolt im zweiten Quartal, das in der Telefonkonferenz erwähnte Problem mit der Ausrüstung von Elektrofahrzeugmodulen und vielleicht die Interpretation zurückzuführen, dass die Rückkehr des Bolt ein geringeres Ultium-Volumen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bedeute. Zurückblickend scheine das "Rauschen" im Quartal nicht sehr bedeutend zu sein, während das fundamentale Aufwärtspotenzial es sei. Es seien wesentliche Aufwärtsrevisionen der Konsensschätzungen in den nächsten sechs Monaten zu erwarten.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die General Motors-Aktie bestätigt und das Kursziel von 89 auf 95 USD angehoben. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:34,36 EUR +0,13% (26.07.2023, 13:53)