NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

29,01 USD +1,58% (25.10.2023, 22:00)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets:Tom Narayan, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unverändert mit dem Votum "outperform" ein.General Motors habe solide Fundamentaldaten mit einem positiven EBIT bei einer starken Preis-/Mix-Dynamik und Aktiengewinnen erzielt, während die Auswirkungen der UAW (United Auto Workers) überschaubar seien, so Tom Narayan in einer Research Note an die Investoren. Die Verzögerung in der kurzfristigen EV-Roadmap von General Motors könnte eher auf Lieferprobleme zurückzuführen sein, so RBC weiter.Tom Narayan, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von General Motors nach wie vor mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 47 auf 48 USD. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:27,68 EUR +0,78% (26.10.2023, 12:52)