General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer General Motors habe 80 selbstfahrende Autos in die Werkstatt zurückgerufen. Grund dafür sei ein dringend nötiges Software-Update für den Autopiloten, der die Fahrzeuge der Konzerntochter Cruise autonom durch den Verkehr navigieren solle. Dies sei die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich im vergangenen Juni mit einem Cruise-Fahrzeug ereignet habe.Wie CNBC berichtet, sei dem Rückruf und der Software-Anpassung ein Autounfall im vergangenen Juni in San Francisco vorausgegangen. Ein autonomes Fahrzeug des US-Herstellers sei dabei selbstständig scharf nach links abgebogen, während ein entgegenkommendes Fahrzeug mit 40 Meilen pro Stunde und damit 15 Meilen pro Stunde zu schnell in die Kreuzung eingebogen sei. Die Bundesbehörden hätten nun in einem Bericht festgestellt, dass die Software der Curise-Automobile möglicherweise den Weg eines anderen Fahrzeugs falsch berechne und zu wenig Spielraum für plötzliche Wegänderungen anderer Verkehrsteilnehmer einkalkuliere. Die GM-Tochter Cruise habe hingegen angegeben, dass im Juli ein Software-Update durchgeführt worden sei, um das Problem zu beheben.Die GM-Aktie gewinne am Donnerstag rund 0,5 Prozent auf 38,39 Dollar. Damit befänden sich die Papiere weiter auf Kurs zur 40-Dollar-Marke. Werde diese nachhaltig geknackt, könnte die Aktie aus dem monatelangen Seitwärtstrend ausbrechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: