Die Finanzsparte habe einen Gewinnrückgang auf 911 Millionen Dollar verzeichnet, verglichen mit 1,09 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Sparte für autonome Fahrzeuge habe das Unternehmen seit Jahresbeginn 1,4 Milliarden Dollar an Verlusten gekostet, davon 500 Millionen Dollar im dritten Quartal.



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (25.10.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Motors: Quartalszahlen übertreffen Prognosen der Wall Street - AktiennewsDie über den Erwartungen der Wall Street liegenden Ergebnisse von General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) und UPS ergänzten den erfolgreichen Quartalsbericht von Coca-Cola, so die Experten von XTB.Der Gewinn pro Aktie sei höher ausgefallen als erwartet, die Einnahmen seien jedoch leicht zurückgegangen. Trotz eines massiven Anstiegs des Nettogewinns habe das Unternehmen beschlossen, seine Gewinnprognose für das Jahresende nicht zu aktualisieren. Die Aktien h‘tten vorbörslich um 4% zugelegt:- Umsatz: 41,89 Milliarden Dollar vs. 42,22 Milliarden Dollar (Refinitiv)- Gewinn pro Aktie: 2,25 Dollar vs. 1,88 Dollar (Refinitiv)- Nettogewinn: 4,3 Milliarden Dollar vs. 2,9 Milliarden Dollar im 3. Quartal 202175% der 95.000 Fahrzeuge, die im ersten Halbjahr auf Lager produziert worden seien, seien fertiggestellt worden. Es werde erwartet, dass bis Ende des Jahres alle Fahrzeuge fertiggestellt und an die Händler übergeben würden. Laut Finanzvorstand Paul Jacobson werde das Unternehmen in diesem Jahr in etwa den mittleren Bereich seiner Gewinnprognose erreichen.Jacobson habe auch berichtet, dass das Unternehmen trotz externer Sorgen über den Zustand der Wirtschaft keine unmittelbaren Auswirkungen auf seine Produkte registriert habe. Die hohe Nachfrage stütze die Performance des Unternehmens, dessen Aktien vorbörslich um 4% zugelegt hätten. An der Wall Street werde der Automobilsektor genau beobachtet, um Anzeichen für eine Schwäche der Verbraucher angesichts steigender Zinssätze und Inflation zu erkennen.