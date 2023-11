Börsenplätze General Motors-Aktie:



29,23 EUR +1,51% (30.11.2023, 13:29)



31,60 USD +9,38% (29.11.2023)



US37045V1008



A1C9CM



8GM



GM



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (30.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Die General Motors-Aktie sei am Mittwoch um rund neun Prozent nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen seine Prognose für 2023 wieder in Kraft gesetzt und eine Dividendenanhebung und Aktienrückkäufe im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt habe.Für das Gesamtjahr stelle General Motors nun einen Nettogewinn von 9,1 Milliarden bis 9,7 Milliarden Dollar in Aussicht, nach zuvor 9,3 bis 10,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie solle zwischen 6,52 und 7,02 Dollar liegen, nachdem zuvor 6,54 bis 7,54 Dollar erwartet worden seien. Beim Free Cashflow sei General Motors etwas optimistischer als zuvor. Dieser solle er zwischen 10,5 und 11,5 Milliarden Dollar liegen (zuvor 7,0 bis 9,0 Milliarden Dollar).General Motors habe zudem ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Milliarden Dollar angekündigt, wovon Aktien im Volumen von 6,8 Milliarden Dollar sofort erworben und eingezogen werden sollten. Die Quartalsdividende solle ebenfalls ab Anfang 2024 um 3 Cent auf 12 Cent je Aktie angehoben werden.Anleger sollten der Aktie nicht hinterherspringen, da das Gap bei 29,00 bis 31,42 Dollar, welches die Aktie durch den Anstieg aufgerissen habe, kurzfristig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder geschlossen werden sollte.Anleger sollten mit einer Kaufentscheidung abwarten, bis die Aktie den GD200 (34,25 Dollar) überschreitet, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link