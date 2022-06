Börsenplätze General Motors-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

32,395 EUR +3,40% (24.06.2022, 16:03)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

33,87 USD +2,67% (24.06.2022, 15:57)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol Deutschland General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (24.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Im Jahr 2022 sei es nun endlich soweit: In San Francisco beginne mit den ersten Roboterautos ein neues Autozeitalter. Menschen stünden Schlange, um das "magische" Fahrgefühl zu erleben.Die GM-Tochter Cruise habe es getan: In dieser Woche sei ein Taxi-Dienst live gegangen, der per App von Kunden bestellt werden könne und dann komplett ohne Fahrer durch San Francisco fahre. Zunächst seien 30 Autos im Einsatz und schon ausgebucht. Die Innovation sei begehrt, da es sich "magisch" und neu wie im Disneyland anfühle, erkläre der Cruise-CEO im CNBC-Interview. Bereits Ende des Jahres seien "hunderte" Robo-Taxis alleine in San Francisco geplant.Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit würden sich die Fahrgäste sicher und wohl fühlen, ohne fremden Fahrer alleine im Auto zu sitzen. Anders als Tesla setze Cruise unter anderem auf teure LiDAR-Laser. Selbstfahrexperten hätten dem "Aktionär" wiederholt gesagt, ohne eine solche Redundanz sei kein richtiges Selbstfahren möglich. Auch Geofencing - also die geografische Eingrenzung per detailgenauem GPS - helfe Cruise, ein überlegenes Produkt anzubieten.Ein Autor vom Fachportal Electrek habe sich "sicherer" im Cruise-Auto also im Tesla "Full Self-Driving"-Modus gefühlt, welcher noch mit Phantombremsungen zu kämpfen habe, doch mangels Geo-Fencing-Begrenzung auch komplexere Aufgaben lösen müsse.Ähnlich weit sei die "China-Google" BAIDU, die in Asien Robo-Taxi-Services anbiete. (Analyse vom 24.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link