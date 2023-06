NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (06.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Das firmeneigene Tool, das die Citigroup verwende, um einen Vorsprung bei der wichtigsten Prognosemetrik im Bereich Autos und Mobilität zu erlangen, nämlich die Richtung der Fahrzeuge pro Haushalt, habe auf einen überraschend starken Dichteausblick hingewiesen, der darauf hindeute, dass der jüngste Anstieg der Autonachfrage einen echten Anstieg des Anteils der Brieftasche widerspiegelt, so der Analyst aufgrund des U.S. Vehicle Density Survey 2023. Die Umfrage stütze eine SAAR-Zahl von mehr als 19 Millionen Fahrzeugen in den USA in den kommenden Jahren.Die Analysten der Citigroup bewerten die General Motors-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 79,00 auf 85,00 USD angehoben. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:31,865 EUR 0,00% (06.06.2023, 14:27)