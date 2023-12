NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

32,36 USD +2,41% (01.12.2023, 22:00)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (02.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Das Geschäftsupdate des US-Autokonzerns sei weitgehend konstruktiv gewesen und während GMs Cruise-Ambitionen eingeschränkt worden seien, nachdem eines seiner fahrerlosen Autos nicht rechtzeitig habe stoppen können, bevor es letzten Monat einen Fußgänger angefahren habe, bleibe der Rest des Geschäfts auf Kurs, so heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. GM bleibe optimistisch in Bezug auf die langfristigen Aussichten für die EV-Nachfrage, wo das Unternehmen in der Lage sei, von IRA-Gutschriften zu profitieren.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die General Motors-Aktie bestätigt und das Kursziel von 48 auf 54 USD angehoben. (Analyse vom 01.12.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:29,75 EUR +2,52% (01.12.2023, 22:26)