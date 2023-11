NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (29.11.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) weiterhin mit "buy" ein.General Motors habe nach Abschluss des neuen Vertrags mit der UAW ein Geschäftsupdate vorgelegt. Der allgemeine Tenor von GM sei positiv gewesen und habe erhöhte Renditen für die Aktionäre, einen revidierten starken Ausblick für das GJ23 und Maßnahmen zur Kostensenkung hervorgehoben, aber die Pläne zur Bewältigung der Turbulenzen bei Cruise und der langsamen Markteinführung von Elektroautos seien gering gewesen, so BofA in einer Research Note. Es werde große Klarheit benötigt, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend bei der Aktie zu schaffen, insbesondere im Hinblick auf die sich entwickelnde langfristige Strategie von GM für EVs und AVs, so das Unternehmen.Die Analysten von BofA Securities ändern weder ihr "buy"-Rating noch ihr Kursziel von 75 USD für die Aktie von General Motors. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:29,205 EUR +11,09% (29.11.2023, 16:45)