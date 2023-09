Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

31,78 EUR -0,06% (20.09.2023, 11:43)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

33,96 USD +1,86% (19.09.2023, 22:00)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Seit Mitte letzten Jahres pendele die GM-Aktie in einer breiten Handelsspanne hin und her. Nun habe der Kurs die Tiefs der Range wieder erreicht und könnte nach oben abprallen. Ein wichtiger Entscheidungsfaktor sei der GD50, der in der Vergangenheit immer wieder eine wichtige Rolle gespielt habe.Seit April 2022 steige und falle der Aktienkurs in einer Handelsspanne zwischen 30 und 43 USD. In den letzten vier bis fünf Wochen habe sich der Kurs wieder am unteren Ende der Handelsspanne befunden. Ein Blick auf den Chart zeige auch, dass der Kurs jedes Mal die obere Begrenzung getestet habe, wenn der GD50 überschritten worden sei.Aktuell verlaufe der GD50 bei 35,60 USD. Steige die GM-Aktie über den Indikator, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer kurz- bis mittelfristigen Erholung in Richtung des Juli-Hochs bei 41 USD. Der RSI sei ebenfalls bullish, da er am 7. September eine positive Divergenz erzeugt habe, was die Wahrscheinlichkeit einer Erholung ebenfalls erhöhe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Motors-Aktie: