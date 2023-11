Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

29,30 EUR +11,45% (29.11.2023, 16:06)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

31,645 USD +9,54% (29.11.2023, 15:44)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Die Telefonkonferenz von General Motors nach der Einigung mit der UAW habe "eine Reihe positiver Nachrichten enthalten, die dem Unternehmen die dringend benötigte Transparenz und Beruhigung verleihen". Die größte Neuigkeit sei das beschleunigte Rückkaufprogramm in Höhe von 10 Mrd. USD, das die Anzahl der GM-Aktien sofort reduzieren dürfte.GM habe zwar keine formelle Prognose für 2024 abgegeben, aber der Kommentar deute darauf hin, dass die aktuellen Konsensschätzungen vor den Rückkäufen übertroffen würden. Der Q4-Kommentar bestätige robuste zugrunde liegende Geschäftstrends. Die Analysten seien der Ansicht, dass das Update die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der UAW beseitigen und das Vertrauen der Anleger aufgrund der beschleunigten Rückkäufe und des Kommentars für 2024 stärken sollte.Die Analysten der Citigroup bewerten die General Motors-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 90,00 USD. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie: