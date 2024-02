NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (08.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Argus Research:Bill Selesky, Analyst von Argus Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) und erhöht das Kursziel.Der Gewinnrückgang im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr sei hauptsächlich auf geringere Volumina und einen schwächeren Produktmix zurückzuführen, der mit den Auswirkungen des UAW-Streiks, höheren Cruise-Ausgaben, EV-Bestandsanpassungen und geringeren Renteneinnahmen zusammenhänge, da diese die günstige Preisgestaltung und die Vorteile aus dem Programm zur Senkung der Fixkosten mehr als ausgleichen würden, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Er füge allerdings hinzu, dass es auf der Grundlage der jüngsten Prognose, die niedrigere Cruise-Ausgaben, Vorteile aus laufenden Kostensenkungsprogrammen und das Ausbleiben des UAW-Streiks berücksichtige, seine EPS-Prognose für 2024 von 6,62 auf 9 USD erhöhe.Bill Selesky, Analyst von Argus Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die General Motors-Aktie bestätigt und das Kursziel von 40 auf 45 USD angehoben. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,79 EUR -0,45% (08.02.2024, 20:46)