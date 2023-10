NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays senken das Kursziel für die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) von 46 auf 42 USD.Angesichts der schwachen Stimmung unter den Anlegern könnten die Quartalszahlen für die Automobil- und Mobilitätsbranche ein "Buy-the-news"-Quartal sein, so Barclays in einer Research Note. Die Firma glaube, dass der UAW (United Auto Workers)-Streik "den Höhepunkt der Rhetorik überschritten habe" und eine Gelegenheit für einen Erholungshandel in der Automobilbranche bestehe. Insbesondere sehe man mehrere Datenpunkte, die inmitten der zyklischen Erholung für einen Aufwärtstrend bei den Aktien sorgen könnten - insbesondere bei den Zulieferern.Die Analysten von Barclays bewerten die Aktie von General Motors weiterhin mit "equal-weight". (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:28,72 EUR -0,24% (13.10.2023, 14:19)