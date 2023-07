NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

38,23 USD +0,82% (26.07.2023, 15:43)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (26.07.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).GM habe seinen Ausblick für 2023 angehoben, und BofA habe seine Schätzungen unter Berücksichtigung der GM-Prognose für 2023 angepasst, wobei die Analysten festgestellt hätten, dass das Modell nun auch das Potenzial für höhere Arbeitskosten ab dem nächsten Jahr widerspiegle, da die UAW-Verhandlungen im Gange seien und das aktuelle Master Agreement am 14. September auslaufe.Die Analysten von BofA Securities wiederholen das Rating "buy" für die Aktie von General Motors. Das Kursziel werde von 72,00 auf 75,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:34,365 EUR +0,15% (26.07.2023, 15:55)