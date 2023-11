NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

31,60 USD +9,38% (29.11.2023)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (30.11.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Wells Fargo stelle fest, dass GM die Anleger mit einem beschleunigten Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Mrd. USD überrascht habe, was etwa 23% seiner Marktkapitalisierung entspreche. Die Barmittel von GM würden nach dem ASR 19 Mrd. USD betragen, was nahe dem Ziel von 18 Mrd. USD liege. Wells bezweifele den hohen Barmittelverbrauch angesichts der bevorstehenden Herausforderungen bei der Preisgestaltung, dem EV-Mix oder der Inflation.Die Analysten von Wells Fargo Advisors bewerten die General Motors-Aktie nach wie vor mit "underweight". Das Kursziel werde von 25,00 auf 27,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:29,385 EUR +2,05% (30.11.2023, 14:02)