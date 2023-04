NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

33,27 USD -2,97% (25.04.2022, 16:24)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Motors Company (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Am Dienstag habe GM den Geschäftsbericht für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Der US-Autobauer habe die Schätzungen der Wall Street übertroffen und gleich noch die Prognose für 2023 erhöht. Die Anleger hätten trotzdem wenig Grund zur Freude: Mit US-Börseneröffnung sei die GM-Aktie relativ deutlich abgesackt.General Motors sei ein traditioneller Autobauer, der langsam auch seine Ambitionen im Geschäft mit Elektroautos ausweite. Am spannendsten dürfte jedoch die Sparte für das autonome Fahren sein. Über Cruise wolle GM ins fahrerlose Taxi-Geschäft einsteigen. Bisher sei das Geschäftsfeld allerdings nur mit hohen Verlusten aufgefallen. Sollten hier aber Erfolge verzeichnet werden, könnte das der GM-Aktie neuen Auftrieb geben. Anleger stören dürfte heute der trotz zum Vorjahr gestiegener Umsätze rückläufige Gewinn, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2023)Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:30,325 EUR -2,33% (25.04.2023, 16:38)