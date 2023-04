Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen sei die Aktie von General Electric im US-Handel gestern zunächst mit einem neuen Hoch im intakten Aufwärtstrend gestartet. Dann würden jedoch massive Gewinnmitnahmen folgen. Auch heute gehe es zunächst wieder abwärts für den Kurs. Dabei seien die Zahlen durchaus beachtlich gewesen. Und auch Analysten hätten zufrieden reagiert. Was sei da also los?Es laufe wieder bei GE. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe im abgelaufenen Quartal bei 0,27 Dollar gelegen. Im Vorjahresquartal habe es noch neun Cent Verlust gegeben. Analysten hätten zwar mit einer deutlichen Besserung gerechnet, aber diesmal nur 0,14 Dollar erwartet. Der tatsächliche Gewinn habe also fast doppelt so hoch gelegen! Der Umsatz im laufenden Jahr solle im mittleren bis hohen Zehnerbereich wachsen. Nicht schlecht für ein Traditionsunternehmen wie GE!Analysten hätten durchaus positiv auf die Zahlen reagiert. Einer Bloomberg-Auswertung zufolge hätten im Anschluss fünf Analysten ihr Kursziel für General Electric um durchschnittlich fünf Prozent angehoben. Eine Kurszielreduzierung habe es bei keinem der Beobachter des Unternehmens gegeben.Vor den Zahlen habe der Kurszielkonsens noch bei 102,76 Dollar gelegen. Zuletzt sei es 105,86 Dollar gewesen. Da der Preis der GE-Aktie gestern bis 102 Dollar gestiegen sei, sei das objektive Aufwärtspotenzial trotzdem nicht mehr besonders hoch gewesen. Zuletzt habe die Aktie im heutigen US-Handel bei 97,38 Dollar notiert. S&P 500 seit Jahresbeginn gerade mal knapp sieben Prozent habe zulegen können.Gewinnmitnahmen seien da nicht ungewöhnlich. Zumal GE seine Prognose für das laufende Jahr erst mal nur am unteren Ende angehoben habe. So würden beim bereinigten Gewinn je Aktie jetzt 1,70 bis 2,00 Dollar erwartet (zuvor: 1,60 bis 2,00 Dollar)."Der Aktionär" habe GE innerhalb der Aufwärtsbewegung am März-Anfang zum Kauf empfohlen. Investierte Anleger lägen im Plus. Ein Neueinstieg dränge sich aber zumindest kurzfristig nicht auf. Eine Fortsetzung des aktuellen Rücksetzers in den kommenden Tagen in Richtung 90 Dollar wäre durchaus normal.Längerfristig Investierte dürfen die Zahlen aber durchaus als Beleg dafür nehmen, dass General Electric grundsätzlich zurück in der Spur ist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2023)