NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

117,16 USD +6,27% (25.07.2022)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (26.07.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Barclays:Julian Mitchell, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) von 125 USD auf 131 USD und stuft den Titel nach den Q2-Ergebnissen weiterhin mit "overweight" ein.Das Quartal sei "beruhigend" gewesen, insbesondere angesichts der großen Produkt- und Technikprobleme, die wichtige Wettbewerber in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie erneuerbare Energien betroffen hätten. Mitchell füge hinzu, dass die Probleme der wichtigsten Konkurrenten von GE und die verbesserte Bilanz des Unternehmens unterstreichen würden, warum die Aktie mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt werde.Julian Mitchell, Analyst von Barclays, bewertet die General Electric-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:105,50 EUR -0,47% (26.07.2022, 11:30)