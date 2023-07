NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge.

New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Argus Research:

John Eade, Analyst von Argus Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von General Electric Co. (GE) und steigert das Kursziel.

General Electric habe den Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. In der ersten Jahreshälfte 2023 habe das Unternehmen höhere Umsätze und breitere Margen verzeichnet und früher als geplant einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet. General Electric reduziere weiterhin die Verschuldung und richte seine Geschäftsbereiche neu aus. Der Turnaround von General Electric unter seinem neuen CEO werde zu höheren Gewinnen und höheren Multiplikatoren führen, so die Analysten.

John Eade, Analyst von Argus Research, stuft die General Electric-Aktie nach wie vor mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 112 auf 130 USD angehoben. (Analyse vom 26.07.2023)